Казахстан направил около $45 млн на борьбу с COVID-19

На борьбу с коронавирусной инфекцией правительство Казахстана выделило 18,1 млрд тенге, сообщил Минздрав Казахстана.

"Правительство выделило 18,1 млрд тенге для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из них 12,8 млрд тенге министерству здравоохранения, 5,3 млрд тенге другим ведомствам, и государственным органам, задействованным в мероприятиях", - говорится в материалах Минздрава, распространенных в субботу.

Текущий - $1/405,69 тенге.

"Все средства, выделенные Минздраву, направлены на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования", - отмечается в материалах.

В ведомстве заверяют, что лекарственные средства в медицинские организации "отгружаются в достаточном количестве".

"Для полного обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах лекарствами закуплены 59 наименований лекарств на сумму 138,8 млн тенге", - проинформировали в Минздраве.

По данным ведомства, в стране имеется 3,3 тыс. аппаратов ИВЛ. Для вновь развернутых стационаров дополнительно было куплено 978 аппаратов и ведется процедура закупа еще 1 тыс. единиц.

"В медицинские организации бесперебойно отгружаются 16 видов антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции, согласно клиническому протоколу диагностики и лечения КВИ. Для непрерывного обеспечения оксигенотерапии в стационарах, где нет централизованного газа, планируется закупить 4 тысячи кислородных концентраторов", - отмечается в материалах.

Медорганизации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тыс. пациентов, до 15 июля будут закуплены лекарства еще на 28 тысяч пациентов, проинформировали в ведомстве.