В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, вновь зафиксирован рекорд среди вылечившихся

В Азербайджане за сутки коронавирус COVID-19 выявлен еще у 534 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело рекордное число заболевших - 471 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 19 801, число вылечившихся - 11 291, общее число умерших составило 241.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,269 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,846 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 509,811 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков