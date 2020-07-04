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Регион 04.07.2020 23:00

В Гюмри в одной из квартир обнаружен труп российского военного

В одной из квартир дома в Гюмри найден труп военнослужащего 102-й российской военной базы, сообщают армянские СМИ.

4 июля в отдел полиции Муша города Гюмри поступил сигнал об обнаружении трупа мужчины в одной из квартир дома, расположенного по адресу улица Акопяна 8/1. В квартиру прибыла оперативная группа из отдела полиции.

Полицейские и следователи обнаружили в спальне труп 20-летнего гражданина РФ С.Салихова, сообщают СМИ. По информации армянских изданий, он является военнослужащим 102-й российской военной базы в Гюмри. Отмечается, что на месте происшествия также было обнаружено письмо.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЙ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]