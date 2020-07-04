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Происшествия 04.07.2020 20:51

Пожар на фабрике по производству красок «Sobsan» в Баку

В Баку горит фабрика по производству красок «Sobsan», сообщает министерство чрезвычайных ситуаций.

«На горячую линию МЧС поступило сообщении о возгорании на территории фабрики по производству красок «Sobsan» в Бинагадинском районе столицы. Для тушения огня привлечены пожарные расчеты», - отмечается в общении.

В настоящее время, тушение пожара продолжается.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФАБРИКА, КРАСКИ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]