Пожар на фабрике по производству красок «Sobsan» в Баку

В Баку горит фабрика по производству красок «Sobsan», сообщает министерство чрезвычайных ситуаций.

«На горячую линию МЧС поступило сообщении о возгорании на территории фабрики по производству красок «Sobsan» в Бинагадинском районе столицы. Для тушения огня привлечены пожарные расчеты», - отмечается в общении.

В настоящее время, тушение пожара продолжается.

Б.Рустамбеков