Пожар на фабрике по производству красок в Баку потушен - МЧС

Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку потушен, сообщает МЧС.

«К тушению пожар были привлечены пожарные расчеты, спасатели и войска гражданской обороны. По первичным данным площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров. Пять сотрудников МЧС получили повреждения, четверым из которых помощь была оказана на месте, один помещен в Центр токсикологии», отмечается в сообщении.

В настоящее время расследуются причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" поступил 4 июля в 20:12 по местному времени.

К тушению пожара было привлечено 32 единиц техники. Пожар сопровождался 5 взрывами химических реагентов.

Б.Рустамбеков