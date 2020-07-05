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Происшествия 05.07.2020 09:38

Пожар на фабрике по производству красок в Баку потушен - МЧС

Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку потушен, сообщает МЧС.

«К тушению пожар были привлечены пожарные расчеты, спасатели и войска гражданской обороны. По первичным данным площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров. Пять сотрудников МЧС получили повреждения, четверым из которых помощь была оказана на месте, один помещен в Центр токсикологии», отмечается в сообщении.

В настоящее время расследуются причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" поступил 4 июля в 20:12 по местному времени.

К тушению пожара было привлечено 32 единиц техники. Пожар сопровождался 5 взрывами химических реагентов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЖАР, ВЗРЫВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]