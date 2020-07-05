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Дальнее зарубежье 05.07.2020 11:22

Трамп уверен в победе над левыми радикалами так же, как США победили фашизм и коммунизм

США одержат победу над левыми радикалами, которые сносят статуи и памятники историческим личностям, заверил президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас находимся в процессе разгрома радикальных левых, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и людей, которые во многих случаях совершенно не понимают, что они делают", - сказал он, выступая по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

Президент приветствовал "американских героев", которые " победили нацистов, свергли фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности".

Он также вновь обвинил Китай в распространении коронавируса в мире, подчеркнув, что Пекин "непременно должен быть привлечен к ответственности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОБЕДА, УВЕРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]