Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 948

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 948, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 569 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 199 человек. Выздоровели 825, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.