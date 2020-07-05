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Здравоохранение 05.07.2020 10:28

Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс., число инфицированных - 11,24 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по бакинскому времени воскресенья достигло 530 тыс. 137 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 460, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 09:00 воскресенье насчитывалось 11 млн 240 тыс. 943 инфицированных 11 млн 49 тыс. 505 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 191 тыс. 053 против 206 тыс. 890 55 сутками ранее, излечились 6 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 09:00 по бакинскому времени в воскресенье выявлено 2 млн 839 тыс. 436 заболевших, скончались 129 тыс. 676, излечились 894 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 577 тыс. 004, умерли 64 тыс. 265, вылечены 990 тыс.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 68,5. В США на 1 млн населения скончались 400 человек, в Бразилии - 303.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]