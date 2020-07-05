Более 700 человек заболели за сутки коронавирусом в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 706 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 28606, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 642 человек. "Из них 484 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 158 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 16 тыс. 140 человек (+205 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 437 теста на COVID-19.