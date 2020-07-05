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СНГ 05.07.2020 14:31

6,7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, умерли за сутки 134 человека - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6,74 тыс. случаев, умерли за сутки 134 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6736 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2005 (29,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных (3871 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 340.

Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире (данные американского Университета Джонса Хопкинса) после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн). Тем не менее, в ближайшее время страна опустится на четвертое место, уступив Индии, где уже 673 тыс. заболевших, а суточный прирост составляет свыше 24 тыс.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 650 новых случаев COVID-19 за сутки, 24 смерти и 561 выздоровевший пациент. Темп прироста составляет 0,3% - по этому показателю столица находится на втором месте в России, уступая только Чукотке, где темп равен нулю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]