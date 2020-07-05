6,7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, умерли за сутки 134 человека - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6,74 тыс. случаев, умерли за сутки 134 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6736 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2005 (29,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных (3871 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 340.
Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире (данные американского Университета Джонса Хопкинса) после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн). Тем не менее, в ближайшее время страна опустится на четвертое место, уступив Индии, где уже 673 тыс. заболевших, а суточный прирост составляет свыше 24 тыс.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 650 новых случаев COVID-19 за сутки, 24 смерти и 561 выздоровевший пациент. Темп прироста составляет 0,3% - по этому показателю столица находится на втором месте в России, уступая только Чукотке, где темп равен нулю.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Пожар на фабрике по производству красок «Sobsan» в Баку
В Украине за сутки выявлено 914 случаев Covid-19, 15 человек скончались
В первом полугодии в Туркменистане добыто почти 5 млн тонн нефти
Пока в украинском парламенте ищут кандидата на должность главы Нацбанка, и.о. будет первый заместитель Рожкова
EDF улучшила прогноз выработки электроэнергии на французских АЭС в 2020 г
Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Иркутской области
В Азербайджане за сутки выявлено 523 новых случая COVID-19, 9 человек скончались
Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс., число инфицированных - 11,24 млн - университет Хопкинса
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог