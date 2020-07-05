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Регион 05.07.2020 15:15

Гибель российского солдата в Армении расследуется по статье "доведение до самоубийства"

В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти российского солдата в городе Гюмри.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на прокурора Ширакской области Армении Карена Габриеляна, дело возбуждено по статье 110 Уголовного кодекса Республики Армения (доведение лица до самоубийства).

Расследование ведет армянская сторона. Проводятся необходимые следственно- судебные действия, добавил прокурор.

4 июля в отдел полиции Муша города Гюмри поступил сигнал об обнаружении тела мужчины в одной из квартир в доме на улице Акопяна. В квартиру прибыла оперативная группа из отдела полиции.

Полицейские и следователи обнаружили в спальне труп 20-летнего гражданина РФ С.Салихова.

Причиной смерти военнослужащего могли стать личные обстоятельства, командование части и правоохранительные органы Армении проводят расследование по данному факту.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЙ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]