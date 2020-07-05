В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти российского солдата в городе Гюмри.
Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на прокурора Ширакской области Армении Карена Габриеляна, дело возбуждено по статье 110 Уголовного кодекса Республики Армения (доведение лица до самоубийства).
Расследование ведет армянская сторона. Проводятся необходимые следственно- судебные действия, добавил прокурор.
4 июля в отдел полиции Муша города Гюмри поступил сигнал об обнаружении тела мужчины в одной из квартир в доме на улице Акопяна. В квартиру прибыла оперативная группа из отдела полиции.
Полицейские и следователи обнаружили в спальне труп 20-летнего гражданина РФ С.Салихова.
Причиной смерти военнослужащего могли стать личные обстоятельства, командование части и правоохранительные органы Армении проводят расследование по данному факту.
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