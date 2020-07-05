В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

Врачи зафиксировали за сутки смерть 163 пациентов с коронавирусом COVID-19 в Иране, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд (162 смерти) был установлен в начале этой недели.

В общей сложности, в Иране выявили почти 238 тыс. случаев заражения вирусом, более 11,4 тыс. пациентов скончались.