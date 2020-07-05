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Регион 05.07.2020 16:00

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

Врачи зафиксировали за сутки смерть 163 пациентов с коронавирусом COVID-19 в Иране, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд (162 смерти) был установлен в начале этой недели.

В общей сложности, в Иране выявили почти 238 тыс. случаев заражения вирусом, более 11,4 тыс. пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИУС, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]