Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0241 GBR   2.118 TRY   0.248

Цена на нефть

03.07   $/bbl WTI 40.65 0.83 Brent 43.14 1.11

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.07.2020 17:35

Решивший баллотироваться в президенты США рэпер Канье Уэст может не успеть собрать необходимые документы

Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, может столкнуться с техническими сложностями, пишет в воскресенье USA Today.

Так, Уэст уже не может собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей поддерживающих его избирателей в таких штатах, как Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина, Нью-Мексико, так как дедлайн истек там еще 25 июня. Кроме того, этот дедлайн в еще нескольких ключевых штатах истекает в середине июля-начале августа. Если рэпер не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-то штатах, то на их территории его фамилии попросту не будет в избирательных бюллетенях.

Основная борьба на выборах 3 ноября, как ожидается, развернется между действующим президентом - республиканцем Дональдом Трампом, и демократом - бывшим вице-президентом Джо Байденом. У них проблем с регистрацией кандидатур в штатах не предвидится.

Уэст много лет открыто поддерживал Трампа. При этом он не скрывал, что обдумывает возможность выдвижения собственной кандидатуры на выборах, но до недавних пор говори, что это будет не в 2020 году.

Несколько часов назад Уэст написал в твиттере: "Ради США мы должны верить в бога, выработать общее видение и начать строить наше будущее. Я буду бороться за пост президента США". Также он пояснил, что речь идет именно о выборах 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РЭПЕР, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Gap объединяется с Канье Уэстом для запуска новой линии одежды, акции взлетели на 30% В США умер известный 21-летний рэпер Lil Peep Эминем выступил с жесткой критикой в адрес Трампа Планирующий баллотироваться в президенты США в 2020 году рэпер Канье Уэст отправлен в психиатрическую клинику - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]