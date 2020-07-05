Решивший баллотироваться в президенты США рэпер Канье Уэст может не успеть собрать необходимые документы

Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, может столкнуться с техническими сложностями, пишет в воскресенье USA Today.
Так, Уэст уже не может собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей поддерживающих его избирателей в таких штатах, как Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина, Нью-Мексико, так как дедлайн истек там еще 25 июня. Кроме того, этот дедлайн в еще нескольких ключевых штатах истекает в середине июля-начале августа. Если рэпер не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-то штатах, то на их территории его фамилии попросту не будет в избирательных бюллетенях.
Основная борьба на выборах 3 ноября, как ожидается, развернется между действующим президентом - республиканцем Дональдом Трампом, и демократом - бывшим вице-президентом Джо Байденом. У них проблем с регистрацией кандидатур в штатах не предвидится.
Уэст много лет открыто поддерживал Трампа. При этом он не скрывал, что обдумывает возможность выдвижения собственной кандидатуры на выборах, но до недавних пор говори, что это будет не в 2020 году.
Несколько часов назад Уэст написал в твиттере: "Ради США мы должны верить в бога, выработать общее видение и начать строить наше будущее. Я буду бороться за пост президента США". Также он пояснил, что речь идет именно о выборах 2020 года.
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