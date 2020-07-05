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Происшествия 05.07.2020 18:39

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Иркутской области

Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге Р255 "Сибирь" в Иркутской области, предварительно, пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В обеих машинах находилось 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Дорожная авария произошла около 16:00 на автодороге Р255 "Сибирь" в Черемховском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Виста" не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу и столкнулся с машиной "Мазда". В первом из автомобилей находились шесть человек, во втором - четверо.

Инспекторы ГИБДД регулируют дорожное движение на месте происшествия. Проезд по федеральной трассе не затруднен.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]