Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Иркутской области

Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге Р255 "Сибирь" в Иркутской области, предварительно, пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
"В обеих машинах находилось 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Дорожная авария произошла около 16:00 на автодороге Р255 "Сибирь" в Черемховском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Виста" не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу и столкнулся с машиной "Мазда". В первом из автомобилей находились шесть человек, во втором - четверо.
Инспекторы ГИБДД регулируют дорожное движение на месте происшествия. Проезд по федеральной трассе не затруднен.
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