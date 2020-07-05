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ТЭК 05.07.2020 19:34

Добывающие платформы в Венесуэле простаивали в июне

Работа нефтедобывающих платформ в Венесуэле парализована из-за невозможности реализовать сырье под действием американских санкций, сообщает арабская служба телеканала CNBC со ссылкой на данные Baker Hughes, одной из ведущих мировых сервисных компаний.

По её данным, в течение июня добывающие платформы простаивали, в то время как в прошлом году в этот же период работали 22 единицы, а в 1998 году - 100 штук.

ОПЕК со ссылкой на "вторичные источники" сообщила в прошлую среду, что в мае Венесуэла добывала лишь 54 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 570 тыс. б/с в апреле. Так мало нефти страна производила почти 80 лет назад, хотя ещё 12 лет назад она добывала 3,2 млн б/с.

Ряд специализированных источников на нефтяном рынке увязывают значительное сокращение добычи нефти с отсутствием свободных мощностей для её хранения, а также с невозможностью закупать легкую нефть для смешивания её с тяжелой венесуэльской нефтью. Блендирование сортов позволяло Венесуэле отправлять сырье как на переработку, так и на экспорт.

Ещё в 2018 году Венесуэла экспортировала в США 500 тыс. б/с своей нефти и получала из Соединенных Штатов 120 тыс. б/с легкой нефти, необходимых для обеспечения процесса переработки. Однако в апреле 2019 года администрация президента Дональда Трампа ввела строгое эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

CNBC также напоминает, что с марта Венесуэла переживает кризис ликвидности, который не позволяет ей импортировать нефтепродукты из-за рубежа. Страна переживает топливный кризис, который частично был ослаблен после прибытия пяти иранских танкеров с грузом в 1,5 млн баррелей, хотя они находились под американскими санкциями.

The Wall Street Journal на прошлой неделе писала, что федеральные прокуроры США подали иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу.

Федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки в тексте искового заявления утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции.

Иранский бизнесмен использовал фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), фальсифицировал данные о происхождении топлива и организовывал опасные операции перегрузки с судна на судно в открытом море, свидетельствуют данные следствия. Американские следователи также утверждают, что Маданипур пытался организовать поставки в Китай и Малайзию.

Газета отмечает, что власти США пытаются не только препятствовать получению топлива Венесуэлой, но и лишить Тегеран доходов от его продажи и предупредить будущие поставки.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СПАД


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