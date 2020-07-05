В Азербайджане за сутки выявлено 523 новых случая COVID-19, 9 человек скончались

В Азербайджане за сутки коронавирус COVID-19 выявлен еще у 523 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 451 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 9 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 20 324, число вылечившихся - 11 742, общее число умерших составило 250.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,332 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,722 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 516,533 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков