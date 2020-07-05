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СНГ 05.07.2020 20:54

Число жертв COVID-19 в Казахстане увеличилось до 232

В Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"На сегодня у нас зарегистрировано 47 тыс. 171 случай коронавирусной инфекции. За сутки 1452, прирост 3,2%. Умерло всего 232 пациента, за сутки порядка 18", - сказал Цой на брифинге в Нур-Султане в воскресенье.

По данным на 29 июня, от коронавируса в Казахстане умерли 188 человек.

Ранее глава Минздрава сообщал, что данные о летальных случаях от COVID-19 в Казахстане будут публиковать раз в неделю.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]