Число жертв COVID-19 в Казахстане увеличилось до 232

В Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"На сегодня у нас зарегистрировано 47 тыс. 171 случай коронавирусной инфекции. За сутки 1452, прирост 3,2%. Умерло всего 232 пациента, за сутки порядка 18", - сказал Цой на брифинге в Нур-Султане в воскресенье.

По данным на 29 июня, от коронавируса в Казахстане умерли 188 человек.

Ранее глава Минздрава сообщал, что данные о летальных случаях от COVID-19 в Казахстане будут публиковать раз в неделю.