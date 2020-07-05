Глава Евросовета признал, что ЕС нужны годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, и призвал к пересмотру модели развития

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европейскому союзу потребуется несколько лет, чтобы вернуться после пандемии к докризисному уровню, он призывает к пересмотру старой модели развития либеральных демократий Европы.
"Налицо простой, но удивительный факт: лидеры во всем мире, независимо от их политической ориентации, приняли чрезвычайные меры, ограничивающие свободы, а экономика практически остановилась", - отметил он в воскресенье в речи на экономической форуме.
Глава Евросовета признал, что с первых дней кризиса политическая повестка дня определялась чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и желанием спасти жизни людей, замедлить и остановить распространение вируса, выражаясь словами президента Франции Эмманюэля Макрона - "делать все, что нужно, любой ценой".
ЕС временно ослабил связывающие его договоренности и принципы, чтобы позволить государствам-членам максимально задействовать имеющиеся на национальном уровне средства и рычаги. Но на будущее ясно, что не все страны ЕС имеют одинаковые возможности для преодоления экономических последствий этого кризиса. Без совместных усилий существовала бы опасность того, что экономическое расхождение усилится и на внутреннем рынке усугубится неравенство, считает Шарль Мишель.
Он сказал, что извлек урок из этого опыта: "Сам по себе (экономический) рост не обладает автоматической волшебной силой. Неравенство, несправедливость и диспропорции не только сеют законное разочарование, но и чинят препятствия на пути к процветанию... Сокращение неравенства повышает устойчивость экономики".
Глава высшего руководящего органа ЕС убежден в необходимости выбранного Европой двойного проекта крупных преобразований: достижения к 2050 году "климатической нейтральности" и перехода на цифровые технологии.
"Зеленый курс" ЕС он считает абсолютной необходимостью, которая не противоречит экономическому развитию, но означает беспрецедентное преобразование социальной рыночной экономики, радикальное усиление ее кругового характера.
"Качество окружающей среды и образования, доступ к здравоохранению, равные возможности - словом, качество жизни - должны, как никогда ранее, быть в центре наших амбиций", - подчеркивает он.
По его мнению, предстоящая конференция о будущем Европы, положит начало дискуссии политиков, экономистов и общественности о европейской модели развития.
"Взглянуть на вещи шире, чем размер ВВП, - это проблема и, возможно, даже экзистенциальная проблема будущего наших либеральных демократий", - заключил Шарль Мишель.
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