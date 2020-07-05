Фонд оплаты труда в Азербайджане в I полугодии увеличился на 8% - Бабаев

Число заключенных трудовых контрактов в частном секторе Азербайджана в январе-июне 2020 года увеличилось на 110 тыс., заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
"С начала текущего года в частном секторе число трудовых контрактов увеличилось на 110 тыс., составив 750 тыс., т.е. рост превысил 17%", - сказал Бабаев в интервью на телеканале AzTV, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» .
По словам министра, это было достигнуто, в первую очередь, за счет снижения доли теневой экономики, а также за счет легализации неформальной занятости.
Вместе с этим, министр отметил, что за 6 месяцев текущего года фонд заработной платы увеличился на 8%.
Х.Насирзаде
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