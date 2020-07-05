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Бизнес и законодательство 05.07.2020 21:05

Фонд оплаты труда в Азербайджане в I полугодии увеличился на 8% - Бабаев

Число заключенных трудовых контрактов в частном секторе Азербайджана в январе-июне 2020 года увеличилось на 110 тыс., заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"С начала текущего года в частном секторе число трудовых контрактов увеличилось на 110 тыс., составив 750 тыс., т.е. рост превысил 17%", - сказал Бабаев в интервью на телеканале AzTV, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» .

По словам министра, это было достигнуто, в первую очередь, за счет снижения доли теневой экономики, а также за счет легализации неформальной занятости.

Вместе с этим, министр отметил, что за 6 месяцев текущего года фонд заработной платы увеличился на 8%.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, КОНТРАКТЫ, ТРУДОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]