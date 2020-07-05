Стратегический бомбардировщик и авианосцы США провели учения в Южно-Китайском море

Американский стратегический бомбардировщик B-52H и палубная авиация двух авианосцев Nimitz и Ronald Reagan провели совместные учения над Южно-Китайским морем, сообщило в воскресенье Командование ВВС США на Тихом океане.
По имеющимся данным, в частности, бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, после транстихоокеанского перелета с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, выполнил полеты с группой из 10 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet над акваторией Южно-Китайского моря, где также проходят военно-морские учения ВМС Китая.
Стратегический бомбардировщик B-52H направлен "для демонстрации приверженности Индо-Тихоокеанского командования обеспечению безопасности и стабильности региона", - отмечается в сообщении американских военных.
После выполнения задания бомбардировщик совершил посадку на авиабазе на американском острове Гуам в западной части Тихого океана.
ВМС США еще в субботу, 4 июля, сообщили о начале патрулирования сразу двух авианосных ударных групп во главе с атомными авианосцами Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море.
По данным Тихоокеанского флота США, в ходе проведения противовоздушной и авиационной ударной операций авианосные группы с кораблями боевого охранения отработают способность сил противодействовать возможным атакам противника.
США отметили, что учения американских авианосных групп в районе Южно-Китайского моря направлены на то, чтобы донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе.
"Задача состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности", - заявил командующий авианосной группой во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan контр-адмирал Джордж Уикофф.
Пекин объявил о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море. Минобороны обороны США завило об обеспокоенности в связи с этим.
В распространенном Пентагоном заявлении говорилось, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".
"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивалось в заявлении.
Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом. Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море - Наньша (Спратли) - оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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