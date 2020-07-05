Власти Азербайджана направят дополнительно свыше $32 млн на соцпомощь безработным из-за COVID-19

Социальный пакет помощи безработным в Азербайджане за июнь-июль текущего года составит 55 млн манатов ($32,3 млн), заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"За апрель-май текущего года пакет социальной помощи 600 тыс. гражданам составил 229 млн манатов. Из-за коронавируса COVID-19 жесткий карантинный режим применяется в настоящее время в 16 городах и районах Азербайджане. Из бюджета для социальной поддержки граждан за июнь-июль выделено 55 млн манатов», - сказал Бабаев в интервью телеканалу AzTV, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что выплаты соцпомощи в размере 190 манатов за июнь месяц уже начались по 8 городам и районам, в остальных 8 городах и районах – будут осуществлены в течение следующей недели.

В целом, эта социальная помощь охватит еще 287 тыс. граждан.

В Азербайджане специальный карантинный режим действует до 1 августа. При этом в 16 городах и районах страны, включая Баку, до 20 июля действует жесткий карантин: закрыты торговые объекты, рестораны и кафе, спортзалы.

Х.Насирзаде