Азербайджан получил из Турции 30 аппаратов ИВЛ

В Азербайджан в воскресенье доставлена гуманитарная помощь из Турции для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Турции в Баку.

«Груз, доставленный 5 июля в Баку, включает: 30 аппаратов ИВЛ, 55 тыс. защитных комбинезонов, 50 тыс. масок номер 95, 100 тыс. хирургических масок, 200 тыс. перчаток, 40 тыс. коробок медикаментов и 5 тыс. медицинских очков», - отметил представитель дипмиссии.

В посольстве Турции надеются, что эта помощь поможет Азербайджану в борьбе с коронавирусом.

В Азербайджане по состоянию на 5 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 20324 человек, число вылечившихся - 11 742, скончались - 250.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,332 тыс. человек.

Х.Насирзаде