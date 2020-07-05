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Здравоохранение 05.07.2020 21:46

Азербайджан получил из Турции 30 аппаратов ИВЛ

В Азербайджан в воскресенье доставлена гуманитарная помощь из Турции для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Турции в Баку.

«Груз, доставленный 5 июля в Баку, включает: 30 аппаратов ИВЛ, 55 тыс. защитных комбинезонов, 50 тыс. масок номер 95, 100 тыс. хирургических масок, 200 тыс. перчаток, 40 тыс. коробок медикаментов и 5 тыс. медицинских очков», - отметил представитель дипмиссии.

В посольстве Турции надеются, что эта помощь поможет Азербайджану в борьбе с коронавирусом.

В Азербайджане по состоянию на 5 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 20324 человек, число вылечившихся - 11 742, скончались - 250.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,332 тыс. человек.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]