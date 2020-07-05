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Социум 05.07.2020 22:16

Власти Азербайджана в I полугодии направили на соцвыплаты населению 3 млрд манатов

Объем финансирования пенсий в Азербайджане в первом полугодии 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"На выплату пенсий за 6 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом направлено на 436 млн манатов или на 24% больше», - сказал Бабаев в интервью телеканалу AzTV, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Также Бабаев отметил, что за текущий период расширилась программа адресной социальной помощи. «Если в начале этого года число семей, получающих адресную социальную помощь, составляло 70 тыс., то после распоряжения президента в период пандемии процедуры упростились, в результате чего число семей выросло до 84 тыс., что составляет около 350 тыс. человек", - подчеркнул он.

Министр добавил, что в мае-июне текущего года власти Азербайджана выдали квартиры 300 семьям шехидов и участникам Карабахской войны, а также 100 автомобилей.

"После окончания пандемии мы выдадим квартиры еще 200 семьям. В целом, мы планируем этой категории граждан в 2020 году выдать 1,5 тыс. квартир и частных домов, а также 400 автомобилей", - отметил Бабаев.

Помимо этого, в рамках расширения социальной инфраструктуры, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 8 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.

В итоге, по словам министра, за 6 месяцев текущего года общий объем социальных выплат, включая пенсии и пособия, составил около 3 млрд манатов. "Это охватывает 48% населения, которые дополнительно из-за пандемии коронавируса получили 600 млн манатов", - подчеркнул министр.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, НАСЕЛЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]