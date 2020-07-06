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Дальнее зарубежье 06.07.2020 10:50

В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

Один из самых посещаемых музеев мире - парижский Лувр - в понедельник возобновляет свою работу спустя четыре месяца после закрытия в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Музей Лувр открывает свои двери 6 июля 2020 года", - говорится на сайте комплекса.

Для посещения музея необходимо заранее забронировать желаемый временной интервал времени, подобное правило распространяется и на льготные категории граждан, которые собираются отправится в Лувр.

"Ношение маски обязательно, необходимо соблюдать физическую дистанцию", - отмечается в сообщении на сайте Лувра.

Несмотря на то, что музей официально открывается, около трети галерей комплекса останутся пока закрытыми.

Парижский Лувр закрыли в середине марта в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.

Лувр - один из крупнейших музеев мира. Среди наиболее известных экспонатов - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, скульптура "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также полотна - "Свобода, ведущая народ" и "Плот "Медузы". Ежегодно его посещает в среднем около 10 млн человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, МУЗЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]