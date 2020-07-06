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ТЭК 06.07.2020 10:40

Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA сократили в 2019г выплаты по налогу на прибыль на 18%

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2019 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 831 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Как сообщалось ранее, в 2018 году выплаты ими по налогу на прибыль составили 1 млрд 16,4 млн манатов. Таким образом, нефтегазовые компании сократили в 2019 году платежи в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль на 18,2%.

«При этом план выплат по налогу на прибыль от нефтегазовых компаний в 2019 году был выполнен на 93,8%», - отметили в правительстве.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре. Налог на прибыль они выплачивают исходя из фактических цен на нефть на мировых рынках.

Средняя цена на нефть в 2019 году составила $66,9 за баррель (в 2018 году $73,1 за баррель).

Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

А.Мамедов

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]