Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA сократили в 2019г выплаты по налогу на прибыль на 18%

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2019 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 831 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Как сообщалось ранее, в 2018 году выплаты ими по налогу на прибыль составили 1 млрд 16,4 млн манатов. Таким образом, нефтегазовые компании сократили в 2019 году платежи в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль на 18,2%.
«При этом план выплат по налогу на прибыль от нефтегазовых компаний в 2019 году был выполнен на 93,8%», - отметили в правительстве.
Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре. Налог на прибыль они выплачивают исходя из фактических цен на нефть на мировых рынках.
Средняя цена на нефть в 2019 году составила $66,9 за баррель (в 2018 году $73,1 за баррель).
Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.
А.Мамедов
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