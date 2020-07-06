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СНГ 06.07.2020 11:14

Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве - заммэра Ракова

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 632 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 632 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 тыс. 652" - сообщила она.

В воскресенье вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 22 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 3 тыс. 975.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]