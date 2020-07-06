Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве - заммэра Ракова

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 632 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 632 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 тыс. 652" - сообщила она.

В воскресенье вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 22 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 3 тыс. 975.