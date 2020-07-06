MIDA построит новый жилой комплекс в Говсанах

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства отбирает подрядчика на проектирование нового жилого комплекса в бакинском поселке Говсаны.
«Отбор проводится методом тендера и предусматривает проектирование нового жилищного комплекса на площади 18,81 га на западе поселка Говсаны» - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Сумма участия в тендере составляет 500 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 15:00 7 августа. Вскрытие пакета с предложениями состоится 10 августа в 15:00.
MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.
Как сообщалось, в пос. Говсаны на площади в 20 га построен и введен в 2020 году в эксплуатацию жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК построено 11 жилых домов, из которых 7 - семиэтажные и 18-тиблочные, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные. В ЖК 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир - 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.
Кроме этого, на территории ЖК построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.
Б.Рустамбеков
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