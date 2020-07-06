В Армении за сутки 330 новых заражений COVID-19, скончались восемь человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 330 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 28 тыс. 936, сообщает в понедельник единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 650 человек. "Из них 491 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 159 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 16 тыс. 302 человек (+162 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 133 теста на COVID-19.