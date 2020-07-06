В Италии скончался Эннио Морриконе

В Италии на 92-м году жизни скончался всемирно известный композитор Эннио Морриконе, сообщает в понедельник газета "Мессаджеро".
Морриконе умер ночью в одной из больниц Рима. Несколько дней назад он попал в больницу с переломом бедренной кости.
Прославленный композитор родился в 1928 году в итальянской столице. Морриконе учился в консерватории Санта-Сесилия в Риме и получил диплом сразу по трем классам - трубы, инструментовки и композиции.
Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал лишь после 33 лет. За свою жизнь он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, он является двукратным лауреатом премии "Оскар", а также трёхкратным лауреатом премии "Золотой глобус", шестикратный лауреат премии BAFTA.
Морриконе создавал музыку для фильмов практически любых жанров - от комедий до фильмов-ужасов.
Среди созданных им композиций - саундтреки к фильмам "Однажды в Америке", "Неприкасаемые", "Профессионал" и "Омерзительная восьмерка". Широкую известность в Италии ему принесла работа для фильма "Хороший, плохой, злой".
За свою карьеру Морриконе поработал со знаменитейшими режиссерами, в том числе Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Оливером Стоуном, Барри Левинсоном.
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