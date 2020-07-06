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Дальнее зарубежье 06.07.2020 11:28

В Лондоне возобновят переговоры с Брюсселем по Brexit

Переговоры вокруг соглашения о будущих отношениях Британии и ЕС после завершения переходного периода после Brexit возобновляются в понедельник в Лондоне, сообщают европейские СМИ.

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую столицу, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров, последний из которых состоялся на прошлой неделе.

После завершения консультаций в Брюсселе 2 июля Барнье заявил, что в позициях ЕС и Великобритании остались серьёзные разногласия. Его британский коллега Дэвид Фрост со своей стороны также сообщил о "значительных разногласиях", указав, что стороны по-прежнему пытаются договориться по "основным принципам", которые лягут в основу соглашения.

Если Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлевать переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]