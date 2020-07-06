КС Украины во вторник рассмотрит дело о конституционности языкового закона

Конституционный суд Украины (КС) во вторник, 7 июля, начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Пленарное заседание в форме устного производства начнется в 10:00, сообщает пресс-служба КС.

Отмечается, что авторы представления настаивают на неконституционности оспариваемого закона, поскольку он "направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам". Кроме того, нардепы считают, что языковой закон нарушает конституционные права граждан на использование и защиту родного языка, развитие языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужает содержание и объем существующих прав и свобод.

Также авторы представления считают, что закон был принят с нарушениями конституционной процедуры, что "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности".

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон предусматривает штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка, однако нормы об административной ответственности начнут действовать только через три года после вступления закона в силу.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры. Языком телевидения и радиовещания будет украинский.

Увеличены квоты использования украинского языка на ТВ и радио. Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Закон также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Сфера обслуживания, согласно закону, должна работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.