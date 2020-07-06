Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0239 GBR   2.1242 TRY   0.2478

Цена на нефть

03.07   $/bbl WTI 40.27 -0.38 Brent 42.80 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.07.2020 12:02

Премьер-министр Молдавии призывает оппозицию не мешать работе парламента

Премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал оппозицию не блокировать работу парламента и дать возможность правительству работать, вместе с тем, он считает, что нынешний парламент дискредитировал себя в глазах общества.

"У оппозиции нет никаких оснований для того, чтобы блокировать работу парламента. Процедура утверждения законов путем принятия правительством ответственности перед парламентом является абсолютно законной, у оппозиции нет никаких оснований для того, чтобы не дать возможность правительству представить принятые законы и работать дальше", - заявил Кику на брифинге в понедельник утром, после еженедельного совещания с президентом и председателем парламента.

Он выразил надежду, что намеченное на 14:00 понедельника заседание парламента состоится. "Я надеюсь, что эти политики будут думать о стране и дадут возможность правительству работать. Если оно вновь не состоится, то мы обсудим, как быть дальше. В любом случае, очевидно, что этот парламент дискредитировал себя в глазах общества и нужно принять решение о его роспуске, используя любой законный путь для этого", - сказал премьер.

Он напомнил, что принятые правительством под свою ответственность законы предусматривают внесение поправок в закон о бюджете. Они включают повышение заработной платы медикам и другим категориям бюджетных работников, оказание материальной помощи пенсионерам и ряд других социальных выплат. Поправки в бюджет включают и получение помощи от Европейского союза в размере 100 млн евро.

"Если поправки в бюджет не будут приняты, мы не сможем получить эту помощь. Точно так же Майя Санду (бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность" - ИФ) ранее заблокировала получение российского кредита. Это свидетельствует о том, что им все равно, откуда идет помощь - с Востока или с Запада, от Евросоюза - они хотят, чтобы в стране было плохо", - подчеркнул Кику.

Как сообщалось, депутаты двух правых партий, а также фракции партии "Шор" и группы Pro Moldova, за которыми стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк, отказались от участия в заседании парламента. Они мотивировали это тем, что не согласны с утверждением законов путем принятия правительством ответственности перед парламентом.

Намеченные на четверг и пятницу заседания парламента были сорваны из-за отсутствия кворума. У правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии нет парламентского большинства. После того, как 16 из 29 депутатов Демпартии перешли в оппозицию, в правящей коалиции осталось 49 депутатов, при необходимом минимум в 51 голос для принятия законов. Однако большинства нет и у оставшейся части парламента, так как депутат Илан Шор находится в бегах, а еще один депутат сложил мандат.

На заседании предстояло заслушать Кику, который намеревался представить четыре закона, принятые правительством таким путем. Эта процедура подразумевает, что депутаты не могут задавать вопросы и обсуждать законопроекты, а вынуждены соглашаться с правительством. Если они не согласны с предложенными законами, они могут в течение трех дней вынести вотум недоверия и отправить в отставку правительство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, РАБОТА


Похожие новости


Молдавский премьер опасается начала второй волны заражения коронавирусом в республике Премьер Молдовы прогнозирует скорую отставку нынешнего правительства страны Новый премьер Молдавии пообещала очистить прогнившую систему госвласти Новые власти Молдавии продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС - премьер Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду Премьер Молдавии приветствовал намерение Румынии активизировать стратегическое сотрудничество Евросоюза со странами "Восточного партнерства"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]