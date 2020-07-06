Премьер-министр Молдавии призывает оппозицию не мешать работе парламента

Премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал оппозицию не блокировать работу парламента и дать возможность правительству работать, вместе с тем, он считает, что нынешний парламент дискредитировал себя в глазах общества.

"У оппозиции нет никаких оснований для того, чтобы блокировать работу парламента. Процедура утверждения законов путем принятия правительством ответственности перед парламентом является абсолютно законной, у оппозиции нет никаких оснований для того, чтобы не дать возможность правительству представить принятые законы и работать дальше", - заявил Кику на брифинге в понедельник утром, после еженедельного совещания с президентом и председателем парламента.

Он выразил надежду, что намеченное на 14:00 понедельника заседание парламента состоится. "Я надеюсь, что эти политики будут думать о стране и дадут возможность правительству работать. Если оно вновь не состоится, то мы обсудим, как быть дальше. В любом случае, очевидно, что этот парламент дискредитировал себя в глазах общества и нужно принять решение о его роспуске, используя любой законный путь для этого", - сказал премьер.

Он напомнил, что принятые правительством под свою ответственность законы предусматривают внесение поправок в закон о бюджете. Они включают повышение заработной платы медикам и другим категориям бюджетных работников, оказание материальной помощи пенсионерам и ряд других социальных выплат. Поправки в бюджет включают и получение помощи от Европейского союза в размере 100 млн евро.

"Если поправки в бюджет не будут приняты, мы не сможем получить эту помощь. Точно так же Майя Санду (бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность" - ИФ) ранее заблокировала получение российского кредита. Это свидетельствует о том, что им все равно, откуда идет помощь - с Востока или с Запада, от Евросоюза - они хотят, чтобы в стране было плохо", - подчеркнул Кику.

Как сообщалось, депутаты двух правых партий, а также фракции партии "Шор" и группы Pro Moldova, за которыми стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк, отказались от участия в заседании парламента. Они мотивировали это тем, что не согласны с утверждением законов путем принятия правительством ответственности перед парламентом.

Намеченные на четверг и пятницу заседания парламента были сорваны из-за отсутствия кворума. У правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии нет парламентского большинства. После того, как 16 из 29 депутатов Демпартии перешли в оппозицию, в правящей коалиции осталось 49 депутатов, при необходимом минимум в 51 голос для принятия законов. Однако большинства нет и у оставшейся части парламента, так как депутат Илан Шор находится в бегах, а еще один депутат сложил мандат.

На заседании предстояло заслушать Кику, который намеревался представить четыре закона, принятые правительством таким путем. Эта процедура подразумевает, что депутаты не могут задавать вопросы и обсуждать законопроекты, а вынуждены соглашаться с правительством. Если они не согласны с предложенными законами, они могут в течение трех дней вынести вотум недоверия и отправить в отставку правительство.