Роснефть всего в рамках buyback приобрела 38 млн бумаг на $163,2 млн

"Роснефть" с начала программы обратного выкупа (buyback) приобрела 38 млн 81 тыс. 521 ценных бумаг, сообщила компания.

Уставный капитал "Роснефти"составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 рубля, он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, в рамках обратного выкупа приобретено почти 0,36% от уставного капитала "Роснефти", или почти 11,2% от программы.

С 22 июня по 3 июля компания купила 763,611 тыс. акций и GDR на $3,9 млн. Всего с начала программы на выкуп ценных бумаг "Роснефть" потратила $163,2 млн. Самая низкая цена выкупа была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 млн 826 тыс. 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. С 1 по 5 июня цена приобретения была самой высокой - $5,48 за штуку (137,904 тыс. штук на $0,8 млн).

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн шт., или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

"Роснефть" начала программу 23 марта 2020 года. Ранее совет директоров "Роснефти" на фоне волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках программы, а также о снятии ряда ограничений, чтобы привести программу в соответствие с рыночной конъюнктурой, при этом ее сроки и объемы остались без изменений.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.