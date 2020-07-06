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Оборона 06.07.2020 11:40

ВС Азербайджана провели боевые ночные учения в зоне карабахского конфликта

Вооруженные подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели тактические учения с боевой стрельбой в ночное время, сообщает министерство обороны.

«В рамках учений подразделения выполняли различные боевые задачи в ночное время. Привлеченные к учениям подразделения, выполнив стрельбы из различных видов оружия, уничтожили цели условного противника», - сообщает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]