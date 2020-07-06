ВС Азербайджана провели боевые ночные учения в зоне карабахского конфликта

Вооруженные подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели тактические учения с боевой стрельбой в ночное время, сообщает министерство обороны.
«В рамках учений подразделения выполняли различные боевые задачи в ночное время. Привлеченные к учениям подразделения, выполнив стрельбы из различных видов оружия, уничтожили цели условного противника», - сообщает оборонное ведомство.
Б.Рустамбеков
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