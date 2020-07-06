Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана на начало 2020г на 46% превышает размер налоговых долгов

Объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет Азербайджана, в 2019 году сократился на 12% - до 1 млрд 760,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2019 году объем излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет средств сократился на 12% или на 240,8 млн манатов», - отметили в правительстве.
По состоянию на 1 января 2020 года в структуре излишне перечисленных налогов 89,8% (1 млрд 580,8 млн манатов) приходится на Баку, 10,2% (180 млн манатов) – на остальные регионы.
Вместе с тем по данным правительства, по состоянию на 1 января 2020 года налоговые долги в госбюджет оцениваются в 1 млрд 206,8 млн манатов (рост за 2019г на 9,3%), в том числе на основной долг приходится 824,3 млн манатов (спад на 0,5%), финансовые санкции – 158 млн манатов (рост на 37,1%), пеня – 224,5 млн манатов (рост на 40,1%).
Таким образом, объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, на начало 2020 года на 45,9% превышает размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.
А.Мамедов
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