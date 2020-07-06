Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0239 GBR   2.1242 TRY   0.2478

Цена на нефть

03.07   $/bbl WTI 40.27 -0.38 Brent 42.80 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.07.2020 11:58

Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана на начало 2020г на 46% превышает размер налоговых долгов

Объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет Азербайджана, в 2019 году сократился на 12% - до 1 млрд 760,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2019 году объем излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет средств сократился на 12% или на 240,8 млн манатов», - отметили в правительстве.

По состоянию на 1 января 2020 года в структуре излишне перечисленных налогов 89,8% (1 млрд 580,8 млн манатов) приходится на Баку, 10,2% (180 млн манатов) – на остальные регионы.

Вместе с тем по данным правительства, по состоянию на 1 января 2020 года налоговые долги в госбюджет оцениваются в 1 млрд 206,8 млн манатов (рост за 2019г на 9,3%), в том числе на основной долг приходится 824,3 млн манатов (спад на 0,5%), финансовые санкции – 158 млн манатов (рост на 37,1%), пеня – 224,5 млн манатов (рост на 40,1%).

Таким образом, объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, на начало 2020 года на 45,9% превышает размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЛОГИ, ВЫПЛАТЫ, ИЗЛИШЕК


Похожие новости


SOCAR в I полугодии увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 2,7% Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана в 2018г сократился на 21,4% SOCAR увеличила в 2018г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 6% SOCAR сократила в I квартале налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 35% Акционеры АМОК перечислили в январе в госбюджет Азербайджана более 300 млн манатов по налогу на прибыль BP-Azerbaijan выплатила в 2007-2011гг в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму более $2,8 млрд – отчет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]