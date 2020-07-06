Правительство Эстонии смягчило условия въезда в республику для иностранных рабочих и зарубежных студентов

Правительство Эстонии приняло в понедельник постановление о смягчении условий въезда и пребывания в стране иностранных сезонных работников и студентов из зарубежных стран.

"Иностранный сезонный работник сможет работать в Эстонии до 30 апреля 2022 года до 180 дней подряд в течение 365 дней", - сообщил премьер-министр, председатель ведущей правящей партии Юри Ратас (Juri Ratas).

Без требования находиться в обязательном двухнедельном карантине в Эстонию будут впускать граждан стран, заболеваемость коронавирусом в которых не превышает 16 человек на 100 тыс. жителей. Для граждан ЕС эта норма будет еще более мягкой: без обязательной изоляции в республику смогут прибывать граждане государств сообщества, где число зараженных коронавирусом достигает до 10%.

Решение правительства вступит в силу 16 июля.

Кабинет министров принял это решение под давлением аграриев, озабоченных тем, что без иностранных работников и, прежде всего, из Украины, сельское хозяйство может понести существенный ущерб.

Решение было принято до начала внеочередной сессии парламента, созванной на понедельник по требованию 42 оппозиционных депутатов из 101, и на которой предполагалось обсудить в связи с критическим положением в аграрном секторе вопрос об изменениях в закон "Об иностранцах". Они предложили смягчить условия пребывания в стране иностранной рабочей силы.

"Ущерб есть уже сегодня. Та клубника, которую некому собирать, гниёт и уходит в землю. Если коровы останутся недоенными, то мы не можем хранить молоко в коровах, и их придётся отправить на бойню. Их примерно 20 тысяч, что составляет четверть от всего поголовья дойных коров, и это будет невосполнимая потеря, потому что эстонские дойные стада находятся на высоком международном уровне. Этот удар будет очень сильным", -сказал Эстонскому телерадиовещанию член правления Эстонской аграрно-торговой палаты Вахур Тыниссоо (Vahur Tonissoo).

"Вопрос касается прежде всего граждан Украины, работающих в сфере сельского хозяйства, но которым правительство отказывает в продлении разрешения на работу. В аграрном секторе сейчас работает около 400 человек из третьих стран, преимущественно из Украины. По оценке фермеров, им необходимо еще 1 500 человек, чтобы справится с тем объемом работы, который есть сейчас", - сообщило ранее Эстонское телевидение.

Еще на прошлой неделе правительство выступало против смягчения условия пребывания иностранной рабочей силы.

"На основании кратковременной или долгосрочной рабочей визы сегодня в Эстонии находится в среднем около 50 тысяч человек. Столько же жителей, например, в Пярну. А теперь выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю, что еще делать без украинцев. А скоро мы, видимо, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи", - заявил министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) на пресс-конференции правительства.