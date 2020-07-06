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Транспорт и связь 06.07.2020 16:14

Air France-KLM сократит более 7,5 тыс. рабочих мест во Франции

Франко-голландская Air France-KLM, второй по величине авиаперевозчик Европы, планирует сократить более 7,5 тыс. рабочих мест в ближайшие три года во Франции на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе, компания уволит до конца 2022 года 6 560 сотрудников из 41 тыс. непосредственно в Air France и еще 1 020 из 2 420 - в дочернем региональном французском авиаперевозчике HOP! в течение следующих трех лет. Сокращения затронут около 17% от всего штата.

Air France оценила свои ежедневные потери в разгар пандемии коронавируса в 15 млн евро. Более того, авиакомпания не ожидает возвращения объемов авиаперевозок к докризисному уровню до 2024 года.

"Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса", - говорится в сообщении.

Air France - крупная сетевая авиакомпания, работающая во Франции. Она входит в группу Air France-KLM, в которой участвует французское государство. С парком из более чем 300 самолетов Air France является очень важной компанией для французской экономики с точки зрения занятости и связи с многими французскими регионами, в том числе заморскими.

В начале мая Европейская комиссия утвердила оказание Францией государственной поддержки Air France на сумму 7 млрд евро в связи с эпидемией COVID-19. В конце июня правительство Нидерландов предоставило авиакомпании KLM, также входящей в Air France-KLM, госпомощь общим объемом 3,4 млрд евро.

Акции Air France-KLM в ходе торгов в понедельник дорожают на 0,3%. С начала года капитализация компании упала на 57,4% и составляет около 1,8 млрд евро.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]