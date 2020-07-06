Песков назвал глупостью сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины

Сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины являются глупостью и проявлением антироссийской истерии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины - ИФ)", - сказал он журналистам.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил украинским СМИ, что Украина готовится "к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения".

Неижпапа сказал, что в Киеве не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области. "Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.

В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.

"Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования, предназначенных для поражения боевых кораблей и береговых радиоконтрастных целей.