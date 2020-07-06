Песков назвал глупостью сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины

Сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины являются глупостью и проявлением антироссийской истерии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины - ИФ)", - сказал он журналистам.
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил украинским СМИ, что Украина готовится "к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения".
Неижпапа сказал, что в Киеве не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области. "Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.
В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.
"Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования, предназначенных для поражения боевых кораблей и береговых радиоконтрастных целей.
Баку и Брюссель в ближайшее время возобновят переговоры по новому соглашению - МИД
Азербайджан не намерен предоставлять свою территорию для авиаударов по Ирану - Минобороны
ВС Азербайджана провели боевые ночные учения в зоне карабахского конфликта
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на 181 млн манатов
Евросоюз против санкций США в отношении компаний ЕС, работающих по "Северному потоку 2" - представитель ЕК
Сделка в рамках ОПЕК+ позволила увеличить цены на нефть в 2 раза - Шахбазов
В Баку создано 39 медцентров для лечения легкобольных COVID-19 на дому
Коронавирус недостаточно изучен, чтобы говорить о невозможности повторного заражения - Проценко
Три сотрудника МИД Азербайджана арестованы по обвинениям в коррупции - Спецслужба
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог