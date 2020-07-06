Нет никакой ясности, когда зарубежные страны откроют свои границы для российских туристов - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов.
"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", - заявил Путин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Баку и Брюссель в ближайшее время возобновят переговоры по новому соглашению - МИД
Азербайджан не намерен предоставлять свою территорию для авиаударов по Ирану - Минобороны
ВС Азербайджана провели боевые ночные учения в зоне карабахского конфликта
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на 181 млн манатов
Евросоюз против санкций США в отношении компаний ЕС, работающих по "Северному потоку 2" - представитель ЕК
Сделка в рамках ОПЕК+ позволила увеличить цены на нефть в 2 раза - Шахбазов
В Баку создано 39 медцентров для лечения легкобольных COVID-19 на дому
Коронавирус недостаточно изучен, чтобы говорить о невозможности повторного заражения - Проценко
Три сотрудника МИД Азербайджана арестованы по обвинениям в коррупции - Спецслужба
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог