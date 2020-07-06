Власти Великобритании и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

Правительство Великобритании и индийская телекоммуникационная компания Bharti Global Ltd. вложат $1 млрд в покупку спутникового оператора OneWeb и финансирование возобновления операций компании.

Власти Великобритании инвестируют $500 млн и получат долю в компании совместно с Bharti Global, являющейся частью Bharti Airtel Ltd., сообщил британский министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

Сделка позволит OneWeb, которая занимается разработкой спутниковых технологий в Великобритании и США, реализовать планы по созданию глобальной группировки спутников, сообщили британские власти.

В сообщении OneWeb говорится, что консорциум сделал хорошее предложение, которое позволит компаний выйти из банкротства с большим объемом финансирования. OneWeb намеревается возобновить операции как можно скорее.

Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2020 года, ее должен одобрить суд США по банкротствам, а также регуляторы, сообщила OneWeb.

Британские власти будут иметь решающий голос в вопросах, касающихся потенциальной будущей продажи OneWeb и доступа других стран к ее технологиям.

OneWeb подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве в конце марта текущего года. В заявлении говорилось, что усилия компании прилечь дополнительное финансирование на реализацию программ запуска спутников в соответствии с имевшимися планами не увенчались успехом.