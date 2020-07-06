Коронавирус недостаточно изучен, чтобы говорить о невозможности повторного заражения - Проценко

Говорить с уверенностью, что переболевшие коронавирусом, в том числе бессимптомно, не заразятся вновь, рано, инфекция недостаточно изучена, заявил главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Истории заболевания всего полгода, если брать декабрь. Еще меньше, если брать с 1 марта Москву и Россию. Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: "Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели ковидом", - рассказал Проценко в интервью программе "Док-Ток" на Первом канале.
Так главврач больницы в Коммунарке прокомментировал информацию китайских врачей и экспертов о том, что у перенесших коронавирус бессимптомно не вырабатываются антитела и, соответственно, не формируется иммунитет.
В то же время Проценко признал, что популяционный иммунитет в России растет.
"Вопрос, каким он будет в сентябре", - добавил он.
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