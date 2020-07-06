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Здравоохранение 06.07.2020 17:20

Коронавирус недостаточно изучен, чтобы говорить о невозможности повторного заражения - Проценко

Говорить с уверенностью, что переболевшие коронавирусом, в том числе бессимптомно, не заразятся вновь, рано, инфекция недостаточно изучена, заявил главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Истории заболевания всего полгода, если брать декабрь. Еще меньше, если брать с 1 марта Москву и Россию. Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: "Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели ковидом", - рассказал Проценко в интервью программе "Док-Ток" на Первом канале.

Так главврач больницы в Коммунарке прокомментировал информацию китайских врачей и экспертов о том, что у перенесших коронавирус бессимптомно не вырабатываются антитела и, соответственно, не формируется иммунитет.

В то же время Проценко признал, что популяционный иммунитет в России растет.

"Вопрос, каким он будет в сентябре", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ИММУНИТЕТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]