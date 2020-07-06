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Внешняя политика 06.07.2020 15:34

Баку и Брюссель в ближайшее время возобновят переговоры по новому соглашению - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник провел видеоконференцию с комиссаром ЕС по соседству и расширению Оливером Вархели, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.

Во встрече также приняли участие глава азербайджанской делегации в ЕС и глава представительства ЕС в Азербайджане.

"Основной целью встречи было обсуждение двустороннего партнерства между Азербайджаном и ЕС, а также участие Азербайджана в Восточном партнерстве. Обе стороны выразили заинтересованность в заключении двухстороннего соглашения. Было отмечено, что стороны возобновят переговоры по соглашению в ближайшее время, и выразили надежду на прогресс в переговорах", - отметили в МИД.

Стороны также обменялись мнениями по Соглашению о создании единого авиационного пространства, приоритетах партнерства, участию Азербайджана в программах ЕС и отмене виз.

"Обсуждалось сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, крупные проекты по обоим направлениям и перспективы их дальнейшего развития. Также состоялся обмен мнениями о проведении очередного Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. Подчеркнув важность онлайн-дискуссий в условиях нынешней глобальной пандемии, стороны согласились проводить прямые контакты и встречи после пандемии", - сообщили в МИД Азербайджана.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]