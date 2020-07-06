Цены на нефть растут, несмотря на опасения из-за коронавируса, Brent - $43,31 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:19 в понедельник составляет $43,31 за баррель, что на $0,51 (1,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,48 (1,19%) - до $40,72 за баррель.

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Однако, как отмечает Trading Economics, инвесторы остаются уверены, что смягчение введенных из-за вспышки коронавируса ограничений на поездки и экономическую деятельность приведет к росту спроса.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все марки нефти для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Для азиатских клиентов нефть подорожает на $1 за баррель. Для американских клиентов повышение цен на саудовскую нефть составит $0,2-$0,4 за баррель

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, нефтяные цены будут снижаться на этой неделе, если "данные о передвижении в выходные покажут сдержанную активность".

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.