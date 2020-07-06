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СНГ 06.07.2020 15:58

В Белоруссии за сутки выявлено 250 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 июля зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 250 случаев против 284 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 (на 5 июля - 423) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 6 июля выздоровели и выписаны 51 тыс. 120 (на 5 июля - 50 тыс. 871) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 249 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 74 тыс. 240 тестов на коронавирусную инфекцию (на 5 июля - 1 млн 68 тыс. 029).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]