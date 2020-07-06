Китай, вероятно, не сможет достичь целевых показателей закупки американских энергоносителей в это году

Негативные экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции ставят под сомнение возможность выполнения Китаем в этом году целей по закупке американских товаров и, в особенности, энергоносителей, в рамках первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, пишет газета The Wall Street Journal.

КНР делает успехи в плане наращивания покупок сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров в США, но безнадежно отстает от целевых показателей приобретения нефти, природного газа, нефтепродуктов, а также угля.

По условиям торгового соглашения, подписанного США и КНР в январе 2020 года, Китай должен закупить американские энергоносители на сумму порядка $25 млрд в текущем году и еще больше в 2021 году. Официальная статистика показывает, что Пекин очень далек от достижения этой цели - за период с января по май страна закупила в Штатах энергоносители лишь на $2 млрд.

Низкие объемы импорта могут частично объясняться падением спроса на энергоносители в КНР из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако эксперты отмечают, что ситуация с закупкой энергоносителей резко контрастирует с тем, как Китай наращивает импорт из Штатов продукции АПК и промышленных товаров.

"Это необычно, и это вызывает опасения, - отмечает Энне Брэдбери, главный исполнительный директор American Exploration and Production Council - организации, представляющей компании сферы добычи нефти и газа. - Энергетический сектор серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, и сейчас, больше чем когда-либо, это соглашение с Китаем важно для отрасли".

По подсчетам аналитиков, Пекину необходимо покупать американские энергоносители на сумму более $3 млрд в месяц в период с июня по декабрь, чтобы достичь уровня импорта, обозначенного в рамках торгового соглашения.

Цель для закупки Китаем американских энергоносителей всегда была слишком амбициозной, особенно для сжиженного природного газа (СПГ), отмечает президент ассоциации производителей СПГ LNG Allies Фред Хатчисон. Пандемия существенно затруднила достижение целевых показателей, говорит он.

По словам Хатчисона, учитывая, что Вашингтон и Пекин согласовали показатель по закупкам в долларовом, а не в количественном эквиваленте, в условиях резкого снижения цен на нефть КНР не сможет достичь целевого показателя в долларах даже при импорте огромных объемов энергоносителей.

Тем не менее, американский Конгресс и отраслевые группы призывают торгового представителя США усилить давление на Пекин.

В июне несколько конгрессменов направили обращение торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, в котором призвали его потребовать от Китая выполнения обязательств в рамках торговой сделки.

"Торговая статистика за несколько месяцев 2020 года показала, что Китай закупает очень небольшие объем нефти в США, наращивая, при этом, импорт из Саудовской Аравии и России, - говорится в обращении конгрессменов. - Необходимо заставить КНР покупать нефть в США, вместо того, чтобы увеличивать импорт из стран, известных тем, что их действия создают перекосы на глобальном нефтяном рынке".

Лайтхайзер, который вел торговые переговоры с КНР, отмечает, что официальная торговая статистика может не отражать в полной мере объемы закупок Китаем американских товаров, поскольку учитывает лишь выполненные сделки и не учитывает заключенные, но еще не исполненные соглашения.