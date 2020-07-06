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Uber покупает сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд.

Uber сообщила в пресс-релизе, что планирует выпустить 84 млн новых акций, которые будут обменены на 100% акций Postmates.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. Поглощение Postmates поддержали акционеры, которым принадлежит большинство акций компании. Теперь сделку должны одобрить остальные акционеры Postmates и регуляторы. Ее закрытие запланировано на первый квартал 2021 года.

Postmates является четвертым крупнейшим сервисом доставки еды в США после DoorDash, GrubHub и Uber Eats.

Ранее Uber планировала купить конкурирующую GrubHub, но компании не смогли договориться о цене. В начале июня GrubHub был приобретен нидерландской Just Eat Takeaway NV.

Как отмечает CNBC, в условиях пандемии Uber делает ставку на доставку еды из-за падения спроса на поездки. В мае компания сообщила, что ее бизнес в сегменте заказа такси в апреле упал на 80% в годовом выражении, в то время как выручка от доставки еды выросла более чем на 50%.

Акции Uber дорожают на 8,8% на предварительных торгах в понедельник.

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Тэги: США, UBER, КОМПАНИЯ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]