Uber покупает сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд.
Uber сообщила в пресс-релизе, что планирует выпустить 84 млн новых акций, которые будут обменены на 100% акций Postmates.
Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. Поглощение Postmates поддержали акционеры, которым принадлежит большинство акций компании. Теперь сделку должны одобрить остальные акционеры Postmates и регуляторы. Ее закрытие запланировано на первый квартал 2021 года.
Postmates является четвертым крупнейшим сервисом доставки еды в США после DoorDash, GrubHub и Uber Eats.
Ранее Uber планировала купить конкурирующую GrubHub, но компании не смогли договориться о цене. В начале июня GrubHub был приобретен нидерландской Just Eat Takeaway NV.
Как отмечает CNBC, в условиях пандемии Uber делает ставку на доставку еды из-за падения спроса на поездки. В мае компания сообщила, что ее бизнес в сегменте заказа такси в апреле упал на 80% в годовом выражении, в то время как выручка от доставки еды выросла более чем на 50%.
Акции Uber дорожают на 8,8% на предварительных торгах в понедельник.
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