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Дальнее зарубежье 06.07.2020 21:04

Высокопоставленный дипломат США обсудит в Южной Корее и Японии вопросы, связанные с денуклеаризацией КНДР

Первый замгоссекретаря США и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган посетит с 7 по 9 июля Южную Корею и Японию.

В ходе поездки Биган "продолжит тесное союзническое сотрудничество по глобальным вопросам и дальнейшему укреплению координации с целью достижения окончательной и проверяемой денуклеаризации КНДР", сообщил в понедельник госдепартамент США.

После обнадеживающих двусторонних контактов в прошлом году с начала этого года Северная Корея прекратила диалог с США из-за их отказа Вашингтона смягчить санкции в отношении Пхеньяна.

С недавних пор обострились отношения и между двумя Кореями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]