Высокопоставленный дипломат США обсудит в Южной Корее и Японии вопросы, связанные с денуклеаризацией КНДР

Первый замгоссекретаря США и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган посетит с 7 по 9 июля Южную Корею и Японию.

В ходе поездки Биган "продолжит тесное союзническое сотрудничество по глобальным вопросам и дальнейшему укреплению координации с целью достижения окончательной и проверяемой денуклеаризации КНДР", сообщил в понедельник госдепартамент США.

После обнадеживающих двусторонних контактов в прошлом году с начала этого года Северная Корея прекратила диалог с США из-за их отказа Вашингтона смягчить санкции в отношении Пхеньяна.

С недавних пор обострились отношения и между двумя Кореями.