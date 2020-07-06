ADIF намерен обратиться в Конституционный суд для защиты прав вкладчиков AtaBank, AGBank и NBCBank

Азербайджанский фонд страхования вкладов направил письмо в Кабинет министров для последующего обращения в Конституционный суд страны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.
"Несмотря на запреты регуляторов AtaBank, AGBank, и NBCBank продолжали принимать вклады. Эти средства сейчас не подлежат компенсации. Фонд направил письмо в Кабмин для обращения в Конституционный суд с целью защиты прав вкладчиков", - отметили в ADIF.
AtaBank, как сообщили в фонде, также предоставил неточные данные по вкладчикам Фонду, в результате чего часть застрахованных вкладов были отмечены как незастрахованные.
Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.
А. Мамедов
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