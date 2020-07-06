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СНГ 06.07.2020 21:46

Путин направил Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с десятками жертв наводнения в Японии

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге Японии, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил в телеграмме президент России.

Жертвами наводнения, вызванного проливными дождями на юго-западе Японии, могут стать более 50 человек, считают японские власти.

К настоящему моменту подтверждена гибель 21 человека, еще 18 человек "не подают признаков жизни", однако их смерть официально не зафиксирована, 13 человек числятся в списках пропавших без вести, сообщил журналистам в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

По состоянию на субботу около 200 тыс. человек получили указание об эвакуации из опасных районов, сообщают местные СМИ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]