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Транспорт и связь 06.07.2020 17:35

Аэрофлот надеется к декабрю восстановить уровень внутренних, к концу марта - международных перевозок

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил прогнозы компании по восстановлению пассажиропотока, резко сократившегося из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

"Если мы начнем нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, к декабрю по внутренним перевозкам", - сказал Савельев. Речь идет о сценарии снятия всех ограничений на перелеты на региональном уровне.

Международные перевозки будут восстанавливаться дольше. "Компаний, которые начинают летать, уже достаточно много. У меня есть отдельная презентация, где европейские компании, компании из ОАЭ начинают уже осваивать рынки и восстанавливать свои слоты. Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% - к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам", - сообщил Савельев Путину.

Глава "Аэрофлота" напомнил, что в апреле пассажиропоток группы упал примерно на 95% год к году, загрузка кресел была всего лишь на уровне 33%. Но уже сейчас наблюдаются улучшение статистики.

"Мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно", - сказал Савельев.

В целом за 2020 год "Аэрофлот" ожидает падения перевозок группы примерно вдвое с прошлогодних 60,7 млн человек. "Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50%, то есть около 30 млн пассажиров мы сможем перевезти в этом году", - отметил Савельев.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, ПЕРЕВОЗКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]